38歲女星小甜甜(張可昀)之前才爆出，因為在新劇《幸福宅一起》記者會上透露好姐妹愷樂的近況，惹怒該戲製作人宋逸民，因此角色遭撤換，現在又傳出她退出宋逸民帶領的藝起發光教會，對此，小甜甜經紀人也坦言因「理念不合」分開，不過稍早教會發出3聲明反擊小甜甜正式決裂。

藝起發光教會今發聲明，透露本來為了保護小甜甜，才一直保持沉默，但連日來的新聞已經引起許多網友對基督信仰的汙衊，因此決定不再沉默不語，聲明中提到，「小甜甜在面對私生活有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們的一些是非時、衝突和彼此嫌隙時，宋逸民牧師除了不斷鼓勵外，也多次提醒，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。」

但最後，小甜甜仍不聽勸誡，只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。此外傳言小甜甜遭宋逸民牧師大罵一事，也完全是子虛烏有，「若再有任何不實傷害到藝起發光的言論，將不再保持沉默」，雙方正式在檯面上撕破臉。