藝人宋逸民發起的「藝起發光」教會，近日因為和小甜甜之間的紛爭，連帶遭爆料一連串內幕，風波持續延燒，也讓不少網友都紛紛湧入教會的Google評論，狂刷一星負評，導致評分跌至1.8星，不過神奇的是，才過1天負評就全部消失，評分重回4.3顆星。

宋逸民教會之前因為小甜甜退出後，發聲明直指她「私生活有狀況」，引起軒然大波，之後陸續有不少名人前教友出面爆料教會爭議與黑幕，讓不少網友都湧進「藝起發光」臉書留言批評，還到Google評論給一星評論洗版，累積80多則負評，讓教會評分瞬間跌到1.8顆星。

「藝起發光」教會Google評分重回4.3顆星。(圖／取自Google)

不過今(28日)網友發現，教會在Google上的評論重新回到4.3顆星，且負評都消失了，只剩4個月以前的6則評論還留著，疑似留言遭刪除。宋逸民教會自發生爭議後，就引發兩派說法，有教友出面力挺的，也有前教友指出9點爭議，包括教教友貸款、要求辭掉工作專心服事主、專屬的奉獻袋等。

而是教會初創成員也曾擔任理事的藝人李明依，也表示因為不欣賞宋逸民台上台下表裡不一，還有情緒控管有問題，加上不認同他的做事方式，因此才離開教會。