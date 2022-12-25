愛在聖誕愛在宜蘭 2022年最終場聖誕音樂晚會 （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

女星小甜甜（張可昀）因與宋逸民所組的教會理念不合而退出，被教會發三點聲明指控，其中還提及小甜甜「私生活有很大的狀況」，風波越演越烈。 今（25日）宋逸民不畏輿論壓力，與太太陳維齡、小薰（黃瀞怡）、黃少谷、林采薇、江明娟一起現身聖誕音樂晚會，引導眾人禱告時直言：「我承認我曾經犯過錯。」

宋逸民今（25日）晚間率領陳維齡、小薰（黃瀞怡）、黃少谷、林采薇和江明娟，到宜蘭出席「愛在聖誕愛在宜蘭 2022年最終場聖誕音樂晚會」，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣議長張勝德等官員也共襄盛舉。

站在台上的宋逸民，身穿灰色毛衣、黑色長褲和黑色西裝外套，拿起麥克風滔滔不絕地分享「上帝的恩典」、「上帝的愛」，並帶領所有人禱告，「親愛的天父主耶穌，我宋逸民，我承認我曾經犯過錯，但是我現在願意打開我的心門，讓祢的愛進入到我的生命中，成為我的救主，和生命的主，我謝謝祢，為我上了十字架......」講完這段禱告詞，台上藝人們接著大合唱，再請有一起禱告的民眾領禮物。

宋逸民教會日前點名小甜甜「私生活有極大問題」，造成小組員們的是非衝突和嫌隙，評估後確認無法勝任主角的演出，因此撤換她的角色；小甜甜的經紀人則澄清她的私領域沒有太過複雜，因為彼此理念不合，目前已經離開教會。

風波爆發後，宋逸民24日發文感謝大家的關心和代禱，並強調「真理就是真理是不容輕忽的」，但被一名網友留言：「若是把真理拿來控制、控告、衡量一個人，那就不恰當了。」對此，宋逸民虛心接受，表示從頭到尾是為了平息外界的質疑，迫於無奈才發表教會立場的聲明稿，他非常願意接納和饒恕，文中提到的「真理是不容輕忽的」只是文字的表述，沒有帶情緒。