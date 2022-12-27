南韓知名男星宋仲基在26日被媒體爆料他正熱戀英國女友後，便透過經紀公司HighZiumStudio高調宣布認愛，女方神級美顏也因此登上南韓各大搜尋排行榜當中，讓前妻宋慧喬私下的一舉一動也備受矚目。而正當宋仲基認愛的消息鋪天蓋地的傳開後，網友發現不常使用社交媒體公開私生活的宋慧喬，也突然在個人IG限時動態上發文，立刻引起網友熱烈討論。

自宋仲基在昨日大方認愛英國女友後，女方過去曾是性感女演員的身分，以及從拍攝過的比基尼辣照等資訊皆被網友給挖出，並在網路上流傳開，瞬間成為眾人討論的話題，而對於感情生活一向相當低調的宋慧喬，會做出什麼反應也讓網友們相當好奇。沒想到，網友便發現宋慧喬在宋仲基認愛當日，便罕見地在個人IG的限時動態上PO出多張照片。照片中，宋慧喬雖沒有寫下任何文字，僅PO出攝影師好友趙善熙 (조선희)所開的個人攝影展作品。

隨後，攝影師好友趙善熙也在個人IG上PO出兩人的合影表示「今天是這位女士第23次購買我的作品，在此向她（宋慧喬）致意，並且相當驕傲的曬出這張認證照」。照片中，只見攝影師彎著腰疑似向宋慧喬鞠躬致意，實際上她是與宋慧喬的愛犬Ruby打招呼相當幽默，而宋慧喬當天雖穿得一身黑、全身包緊緊，但清秀的臉蛋依舊清晰可見，臉上也掛著甜美笑容，似乎不受前夫認愛的新聞所影響。

對此，網友看到後紛紛表示「我們歐尼果然還是在快快樂樂的生活」、「心情美美的欣賞作品」、「歐尼果然是女王，不受外界風吹草動影響」、「最有義氣的姐姐」、「無論如何都要支持多年老友」、「我們的喬心情不錯」、「我喬瀟灑的不得了，輕鬆愜意過生活」、「姊只是想說：老娘才不管你認不認愛」受到大批粉絲的讚賞。