梁正群逛殭屍展被嚇歪。（陳俊吉攝）

梁正群逛殭屍展被嚇歪。（陳俊吉攝）

梁正群逛殭屍展被嚇歪。（陳俊吉攝）

梁正群逛殭屍展被嚇歪。（陳俊吉攝）

寬宏藝術主辦的最毛展覽「殭」，正在士林科教館驚悚開展！自曝是膽小鬼的藝人梁正群27日前往逛展，現場被10多隻仿真殭屍死盯，梁正群表示，整個展區氣氛做得很好，好像到了一個隨時會有殭屍出現的時代，第一次這麼貼近這麼多殭屍，看得他心底發寒，直呼「快閃尿」。現場除了擺放眾多殭屍外，更向民間各道派蒐集近百件珍藏法器，讓他大開眼界。

「殭」展覽根據清代詩人袁枚筆下紀載，打造8種 1：1 擬真殭屍，不僅開展後好評連連，更吸引大批人潮前來觀展，慕名而來的梁正群指出，八品殭屍依序呈現在八卦陣上，非常特別也非常毛！讓他想起小時候曾一個人在家，卻感受到有人貼在耳朵旁邊呼吸、喘息，原本以為是自己的呼吸聲，但憋氣、嘗試各種方法都還是能聽到呼吸聲，所以從此就很怕鬼。這次來逛展覽就是想要來克服自己怕鬼，提升膽量看看。

他說，明明沒有穿這麼多，卻嚇得全身都是汗，「第一次看這樣的展，本來就知道會很可怕，結果進來發現又比想像的可怕100倍。剛剛真的被殭屍嚇到，明明就知道它可能會在那邊，結果真的在那邊，看到了還是會嚇到」。他覺得展覽非常「沈浸」，比以前看的殭屍電影可怕非常多，氣氛營造得超級恐怖，「我雖然在接受訪問，但現在心跳非常快，想快點結束逃出這個展覽」。

梁正群也透露，最近在拍客家電視台的劇，正在學客語，覺得客語真的很難，每次想到要去片場開始講客語時就會心驚膽戰，恐怖程度跟看到鬼一樣，完全不輸這些殭屍，自己正在努力克服中！

「殭」展覽也透過風水命理權謝沅瑾老師的協助蒐集，一口氣展出近百件各路法師收藏多年的珍奇藝品與百年古物，其中更有多件展品具有百年歷史，堪稱流傳多年的道派聖物，難得機會讓不少民眾前來一睹為快。