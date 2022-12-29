民進黨九合一大選大敗，28日召開中常會公布敗選檢討報告，提到敗選原因除了黑金、治安問題外，還有前新竹市長林智堅的論文案未能及時止血。前民進黨立委郭正亮表示，前總統陳水扁那一次選舉，有5%綠營的選民不願意投票，因為覺得民進黨根本沒有在反省自己，賴清德2024要擔心的就是這件事。

郭正亮今（29日）在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，當總統蔡英文沒有下詔罪己，所有的點都打不到真正的點，當時是蔡英文執著，在台大宣判林智堅論文案之後，還要林智堅選桃園市長，甚至要民進黨中執會表態 ，結果隔一天翻桌，那次對她重傷。後來民進黨大敗 ，所以黨內當然有很多意見 。

郭正亮接著點出，學者施正鋒認為是恃寵而驕，他則質疑是綁架選民，綠營的選民因為愛台灣，沒有其他選擇，就吃定他們，但後來有綠營選民為了表現憤怒不出來投票，像前總統陳水扁那一次就是如此，統計有5%不願意投票，因為覺得民進黨根本沒有在反省自己，賴清德要擔心的就是這件事，如果2024年有5%的人覺得民進黨搞來搞去，都沒有看到自己的問題，當然會有人不願意投票 。

郭正亮指出，所以民進黨有兩種恃寵而驕，「英皇青睞，以及吃定鐵票」，所以反省愈來愈少」，像農委會主委陳吉仲早就有人要他滾蛋了，但就是因為「英皇」喜歡。