九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭任民進黨主席，但閣揆蘇貞昌卻留任，卸任的桃園市長鄭文燦則擔任敗選檢討小組召集人。前國民黨主席、立委江啟臣29日在《庶民大頭家》節目強調，民進黨各派系還有自己的利益比較重要，又不可能檢討蔡英文，只好拿林智堅檯面上開刀，表面檢討給同溫層看就好了。但對於這次藍綠中間選民都看不下去的，沒有誠信及綠能你不能的雙標，卻沒有檢討，到選舉時人民自然會來檢討。

「論文、黑金、側翼，賴清德講的三大原因，當然還有執政不力。」江啟臣表示，問題是執政不力，結果蘇貞昌也沒有下台，如果執政不力是一個主因的話，蘇貞昌是最該第一時間下台的，怎麼會變成只有蔡英文這個黨主席下台？這中間還是回到他們之間各派系利益的思考。

江啟臣說，為什麼只有檢討林智堅？他是小英男孩，檢討他就是項莊舞劍、意在沛公，就是告訴你們，我們就是要處理蔡英文，就把林智堅當成是檯面上這樣一個人。負責檢討的是鄭文燦，鄭文燦是個保皇派，他怎麼可能檢討蔡英文呢？所以只好拿林智堅來開刀就好了。

「表面上處理就好了，其他再說，因為他們還有自己的利益比較重要，這一些檢討，給同溫層看就好了。」江啟臣指出，真正要挑戰大位的叫賴清德，他當然就必須要提著鋼盔去見他的選民，面對他的黨員，被罵就被罵了，然後再看內部怎麼樣去喬。他(賴)一輪走完之後，大概大家都忘記了。2018他們也是這樣子走過，然後為了政黨自己的利益，馬上又團結了。

江啟臣強調，所以針對選民討厭他們的兩件事情，一個叫沒有誠信，一個叫雙標，這兩件事情是這一次，不管藍綠互者是很多中間選民看不下去的地方。這個執政黨真的是什麼事情都雙標，只有綠能，其他都不行，你做都可以，別人都不可以，你過去反對的，現在就是對的，只要你執政了，通通都可以拗成對的。但是這些事情在這一次的檢討，有沒有拿出來？沒有。你要不要檢討，你的事情，到了選舉的時候，最後人民自然就會來檢討。