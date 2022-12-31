印尼日前1名人妻在TikTok揭露自己的丈夫與親生媽媽，2人全身赤裸的在自己開的麵店裡發生性行為，且這一幕不僅被鄰居爬梯子從屋頂窺探到，甚至還被鄰居們破門當場捉姦，她後來接獲消息，不僅看到雙方鹹濕的對話，還討論要怎麼不讓不倫戀情被發現，她表示，現在已和丈夫提出離婚，但這件事情的發生、影響，讓她害怕有人來找她。

據外媒報導，日前印尼萬丹省有1名人妻諾瑪（Norma Risma）透過TikTok揭露丈夫與親生媽媽有染，她表示從發現2人在通訊軟體內的鹹濕對話紀錄，以及雙方討論如何不讓這段不倫戀情被揭穿的方法，當時的她感到相當震驚外，親生父親也非常失望。

人妻事後得知親生母親與丈夫的不倫戀情後，已經提出離婚，但也恐懼、害怕有人來找她。（翻攝自臉書）

對此，附近的鄰居表示，常看到諾瑪的麵店總是提早關門，正當產生懷疑之際，便看到諾瑪丈夫與其岳母進入店內，有好長一段時間都是這樣的情況，於是，在某1天，鄰居聽到店內傳奇怪聲響，便借了梯子一探究竟，不出所料，2人正裸著全身發生性行為，這時，鄰居便破壞麵店的門衝了進去，當場揭發2人不倫戀情。

當諾瑪得知丈夫與親生媽媽的不淪戀消息後，氣得隨即向丈夫提出離婚，她也透露丈夫背叛了我，「和我最親近的人，與我最愛的人一起玩火」，她也表示自己因為這件事情之後，每當有人敲她的門，或是有機車從門前經過，她都變得比以往恐懼、敏感，且害怕有人來找她，而這樣的狀況反覆困擾著她。