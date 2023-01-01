迎接兔年到來，高雄市岡山榮家今天上午舉辦大規模的升旗典禮，為嶄新的一年揭開序幕，輔導會主委馮世寬南下親臨主持。 (岡山榮家提供／林雅惠傳真)

迎接兔年到來，高雄市岡山榮家今天上午舉辦大規模的升旗典禮，為嶄新的一年揭開序幕，輔導會主委馮世寬南下親臨主持。 (岡山榮家提供／林雅惠傳真)

馮世寬為感念歷年亡故榮民前輩生前保衛國家，犧牲奉獻，特於參加岡山榮家2023元旦升旗活動前，至榮靈祠主持祭悼歷年亡故榮民典禮，並由會屬機關、軍方、民間代表擔任陪祭。 (岡山榮家提供／林雅惠傳真)

迎接兔年到來，高雄市岡山榮家今天上午舉辦大規模的升旗典禮，為嶄新的一年揭開序幕，輔導會主委馮世寬南下親臨主持，並邀請鄰近會屬機構首長、軍方、地區公務與大專院校代表、榮住民及親友、里長與社區民眾共同參加，時序雖然寒風凜冽，當國旗飄揚升起，大家愛家愛國之心隨之翻騰起來。

馮世寬為感念歷年亡故榮民前輩生前保衛國家，犧牲奉獻，特於參加岡山榮家2023元旦升旗活動前，至榮靈祠主持祭悼歷年亡故榮民典禮，並由會屬機關、軍方、民間代表擔任陪祭。

祭祀活動由高雄憲兵隊禮兵協助主祭官上香、獻花、獻果、獻爵及司儀恭讀祭文，主祭率全體人員向故榮靈牌位行三鞠躬禮，告慰先烈英靈，儀式簡單隆重，場面莊嚴而肅穆。

祭典結束後，馮世寬向陪祭同仁致意並表示，許多亡故榮民袍澤都是年少從軍，隨軍來台，參加大小戰役，出生入死，一生戎馬，保家衛國，犧牲奉獻的精神贏得後人敬佩，期勉各單位同仁持續做好關懷退除役官兵及眷屬的服務照顧。

岡山榮家此次元旦升旗規模是燕巢區最盛大，活動內容多元，包括有國旗、小小鼓隊、防疫天使、榮民正步連、輪椅先鋒隊與電動車隊等升旗隊伍進場儀式，並設置胖卡餐食區、餵馬區及國軍裝備陳展區，與在場人員同樂。

升旗儀式由主委馮世寬主持，在國歌及國旗歌樂聲中，與會人員都放聲高唱國歌，向著冉冉升起的青天白日滿地紅國旗舉手敬禮，之後馮世寬及榮住民代表領唱並揮舞小國旗，高唱「梅花」、「中華民國頌」、「國家」等愛國歌曲，會場旗海飄揚，歌聲嘹亮響徹雲霄，愛家愛國的熱情和感動同時點燃。

為了讓與會人員感受熱鬧迎春氛圍，岡山榮家有別以往，此次還布置了園遊市集（餐食區）、安排勁歌熱舞表演及住民音樂演奏，將愉悅歡慶氣氛推到最嗨點，在場貴賓、住民與民眾能夠邊欣賞邊享用精緻美食，快樂迎接新年到來。

岡山榮家主任詹光宇表示，這次活動在榮家團隊的群策群力之下，充分展現出岡榮人的活潑與團結，感謝參加之眷屬、榮欣志工及鄰近社區民眾的熱情參與，祝福全體人員新的一年身體健康、事事如意，他在最後也特別勉勵，榮家要守護好榮住民長輩與職員工，更祈願「天瘟永息」，新的一年大家要用穩健步伐，無畏艱難，健康快樂向前行。