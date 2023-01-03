大陸一間公司招募新人的時候，問「錢字多加一撇會變什麼？」讓不少應徵者完全不知道該怎麼回答，但有一位應徵者想了一會就給出答案，最後也成功被錄取，引起網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，大陸一間公司近期正在招募新人，面試官一個問題在微博上瘋傳，當時參與面試的應徵者透露問題是「錢字多加一撇會變什麼？」難倒一票應徵者，當時許多人都愣住回答不出來。

不過，有位應徵者稍微思考了一下就回答說，錢字多加一筆應是「圥」，因為錢的單位是元，而在元字的上方多加一畫就是「圥」。而「圥」字的讀音為「ㄌㄨˋ」，讀起來和錄音的「錄」一樣。最後這位應徵者也順利收到錄取通知。

奇葩又困難的題目，讓許多網友看傻狂吐槽，這間公司是鐵了心要為難新人嗎？這個字估計連中文系的學生都答不出來。不過，也有內行網友透露，面試過程中一些和專業技術能力無關的問題，其實是想要考驗應徵者的應對與創意思考的能力，不是正解也沒關係。