60歲香港「喜劇之王」周星馳（星爺）近年演而優則導，執導《西遊·降魔篇》、《美人魚》都叫好叫座，但外界更在乎的是何時能看到星爺再次下海演出製造經典？過去和周星馳有好私交的「田雞」田啟文最近受訪則給出樂觀答案，他表示星爺還是有「戲癮」，相信65歲前應該還是會復出拍戲。

一向對私生活相當低調的周星馳，去年10月首度開通官方IG帳號，但為的不是別的，而是宣布想找到可以合作的「Web3人才」，並表示會自己出馬選人，讓粉絲紛紛留言自薦。先前元旦，周星馳更曬出當年《食神》的劇照，逗趣說：「新一年，有什麼願望，通通講出來！」陳漢典回：「想看星爺再演戲」，也有其他網友紛紛附和，希望未來能再看到一次星爺的表演，「想再見到演員周星馳」，而這願望可能就將實現了。

「田雞」田啟文和周星馳過去有多年交情，去年受訪澄清星爺和吳孟達的關係不像外界所說，「他們完全沒有交惡」，是因為檔期無法配合，拍攝《功夫》、《美人魚》時才沒合作。近日，據《東網》報導，田啟文表示，周星馳心裡那團想演戲的火還在，相信他很快就會復出拍戲，但大家都知道星爺對自己的標準很高，「我認識的他依舊熱愛演戲，因此他會希望脫離以前的任何一個經典角色，不能再有以前的影子」，意指做足準備才會宣布這個決定。

田啟文透露星爺65歲前應該還會復出當演員。（圖／中時資料照片）

周星馳過去宣傳《美人魚》時就多次被問難道不想復出？當時他謙虛說自己都一把年紀了，沒想那麼多，但之後有說希望一次只將一件事做好，目前他專注當導演，因為當導演需要的功力比演員更多，必須一一驗收每個演員在鏡頭前的成果，「但想當演員的那團火，從來沒有熄滅過」，沒把話說死，也留給影迷許多期待。