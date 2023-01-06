周思潔以心靈導師角度，分享不捨小甜甜遭家暴心情。（萊格悠提供）

周思潔以心靈導師角度，分享不捨小甜甜遭家暴心情。（萊格悠提供）

宋先生公開爭執影片開戰 小甜甜提3質疑：誰指使你說謊 @chinatimesent

周思潔斜槓YouTuber有成，疫情期間推出心靈療癒頻道《人生就Lucky》，更於去年進軍線上課程，打造「周思潔人生投資學」網路平台，只不過受到疫情影響，她於海外的實體心靈課程已停課3年、虧損逾5000萬，本打算今年1月前往大陸復課，沒想到對岸疫情升溫再度打亂原訂計劃，周思潔無奈之餘專心致力線上課程，去年拍片至今共累積12集內容，加上YT影片製作，前後已投資800萬，收入銳減支出反而更多，全靠她堅持不放棄的個性，憑毅力與耐力撐下去。

身為心靈導師，好奇她如何看待近日女藝人張可昀（小甜甜）遭老公家暴一事？周思潔直言小甜甜當初宣布結婚時，自己就不看好2人婚姻，「當時很替他們緊張，人必須在成熟的狀態下才會愛上跟自己頻率相同的人，這樣的婚姻才會是愉快的，如果在不成熟的狀態下帶著憧憬去結婚，妳是跟妳的憧憬結婚，不是跟這個男人結婚」。周思潔大膽比喻小甜甜的婚姻就像「你跟乞丐要吃的、要到的也只是剩菜剩飯」，認為婚姻經營本來就不容易，稱「結婚是非常不仁道的事」。

周思潔坦言曾遇過學生針對家暴問題求助於她，只能建議對方「不能改善就接受，不能接受就離開」，不僅針對家暴、工作上也可以秉持這樣的想法，「在正能量居多的環境下才能有所成長，否則待久了也會生病」。

周思潔體悟人生、講述人生，她個人也有著傳奇色彩，高中時赴日以偶像身份出道，征戰過競爭激烈的日本藝能圈，返台後成影視歌三棲藝人，參與到秀場、工地秀的輝煌時代，但上天也給周思潔的人生開了一堂嚴肅的課程，一把工業區大火燒掉她1億多元的資產，但也由此開啟她心靈講師的神奇歷程，僅13年還完所有的債務，讓她一躍而成海內外知名的「理債女王」，踏上人生導師的志業，開創心靈課程，幫助過無數人。

最特別的是，在繼新學員首堂課與周思潔的一對一教學後，讓她可以先掌握學員個別的需求和特性，周思潔更破天荒再釋放好康，將於明（7日）晚上8點的Live線上直播演講會中，提供新學員80個名額，完全免費報名，只要事先加入社群，並以「中文名」填寫報名表和欲發問的問題，報名成功就會收到一組序號，屆時在直播演講會中，周思潔將會一一解答，「我不會唱名，但當我開始解答時，您會知道我正在跟你說話」。