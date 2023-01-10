54歲女星王彩樺出道多年，有個高顏值的女兒，讓不少網友嗨爆搶著要當她老公，使王彩華有了「國民岳母」的稱號，此外，她更有一位帥氣老爸，日前她曝光與86歲父親的合照，再度讓網友驚嘆「是哥哥吧！」

王彩樺昨(8)日發文透露86歲的爸爸來探班，分享父女倆的合照，只見照片中王彩樺擺出滿臉酷帥神色，而他的父親則身穿深藍色衛衣，搭配襯衫，雖然頭髮已白，臉上卻不見太多皺紋，看起來一點也沒有經過86年的歲月，非常有朝氣、硬朗。

王彩樺上傳一張與帥氣老爸的合照。(圖／翻攝自王彩樺臉書)

此外，王彩樺也配文寫下「我的帥爸爸，86歲了！」原來竟是王爸爸日前去探王彩樺的班，來到她的新作品《神秘五金行》拍攝現場，而王彩樺也對爸爸告白：「我愛我的爸爸，阿～我裝酷」。

貼文曝光後，吸引超過2.4萬人按讚、逾千則留言回應，更釣出不少藝人好友，舉凡羅巧倫、黃小柔、陳亞蘭、張文綺、楊繡惠、何冠穎等人，都紛紛都留言大讚「王爸爸很帥喔」，看起來非常年輕；甚至還有人笑說，「這86歲？沒看文字還以為是你哥哥呢！」更有粉絲在底下笑回：「請問有修圖嗎？」、「爸爸和女兒都看不出年紀」、「保養太厲害了，帥氣爸爸完全看不出來86歲。」