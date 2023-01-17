女星小甜甜先前指控小13歲的老公宋先生家暴，更爆出「藝起發光」協會的宋逸民等人成家暴幫兇阻止她驗傷，而夫妻倆也決定打離婚官司，尋求司法途徑解決問題，不過昨（16）日原預計召開的調解庭兩人卻都未出席。

根據《ETtoday新聞雲》報導，小甜甜與老公的離婚官司，原本將在於昨（16）日下午召開首次調解庭，但雙方卻請假皆未出席，至於請假原因雙方皆未回應，而小甜甜經紀人表示，不太清楚為何改期，但一切已進入司法程序。

事實上，事件導火線始於小甜甜傳出因在記者會上提及愷樂遭換角，之後「藝起發光」發出的聲明中竟稱小甜甜「私生活有極大狀況」進而引爆外界不滿，之後身為老公的宋先生也逆風挺宋逸民，接著許多前教友陸續爆出教會內幕，承受不住輿論壓力的宋逸民帶著老婆開記者會澄清，但整場卻隻字未提小甜甜，再度引發爭議。

然而，小甜甜也不忍了，在記者會隔天發出千字文指控老公家暴，並還原整起事件，宋先生緊接著同樣發出聲明澄清，雙方婚姻似乎已走向盡頭，宋逸民更在近日發文表示，他已盡力調解小甜甜夫妻衝突，直指小甜甜對大家說謊，對此，小甜甜經紀人則回應「感謝大家的關心，事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的，現在能做的就是把這段婚姻關係去處理及面對，目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家！」