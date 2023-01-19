根據高雄市「客來旺券行」描述，幸運刮中全國首個200萬元加賓士休旅車的是名中年男子，前陣子買彩券時表示今年刮刮樂「2,000萬超級紅包」車子獎項數比去年多，很想刮中賓士車，對今年2000元刮刮樂很有興趣，要先去武廟拜拜求好運氣再來。

中獎當天來店裡挑選刮刮樂，刮出車子圖案當下又驚又喜，趕緊請店員幫忙確認，果真是幸運刮中二獎200萬元加賓士休旅車，當下開心的說有新車了，還要給家人包個大紅包。