喝咖啡不只能提神，研究發現還可降低死亡風險。醫師表示，國外研究發現，喝咖啡能降低死亡風險，即使只攝取微量，都能讓總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率下降，死亡率相對最低點是每天2.5~4.5杯左右。不過，每天喝超過4.5杯，降低死亡率的效果就會變差。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在其臉書粉專分享1篇發表於《Annals of Internal Medicine》(美國內科醫學年刊)的研究，該研究自2009-2018年針對17萬1616名英國民眾進行調查，其中13萬132人（75.8%）是咖啡飲用者，該研究針對不喝咖啡、喝加糖咖啡、喝不加糖咖啡、喝添加人工甜味劑咖啡的人，進行死亡率的調查與分析。

蔡明劼將該研究分析出3個重點。第一為，只要有喝咖啡，即使只喝一點點，都能讓總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率下降；但並非喝越多越能降低死亡率，飲用量跟死亡率呈現Ｕ形曲線，相對最低點大約是在每天2.5-4.5杯的區間，假如每天喝超過4.5杯，效益就會變差。

第二為，喝有糖的咖啡跟無糖的咖啡一樣有幫助，死亡率相對最低點也是在每天2.5-4.5杯左右，但若每天喝超過4.5杯，反而可能有害。而此研究所稱的有糖咖啡，含糖量不高，1.1茶匙約約5克。

第三為，喝人工甜味劑的咖啡則無降低死亡率的效果。

至於喝咖啡的好處來源，蔡明劼表示，應該不是來自咖啡因，因為研究發現，喝「無咖啡因咖啡」也有死亡率較低的效果，目前認為應該是和多酚有關，例如其中一種名為「綠原酸」的物質，它提供了抗氧化、以及抗血小板凝集的作用。