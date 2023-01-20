現年56歲「凍齡美魔女」胡文英，日前上節目自曝被小26歲鮮肉追求後便聲名大噪，她也經常在網路上分享各種大尺度的養眼辣照，展現凹凸有致的火辣身材，而使她人氣再度攀升。十分懂得製造話題的她，昨日晚間也曬出「上空煮年菜」的照片，再度令網友大噴鼻血。

胡文英昨（19）日晚間在臉書粉絲團上PO文，表示：「如果你老婆穿醬（這樣）煮晚餐，而你下班回家會…先享用晚餐or先享用她？」，照片中只見她只穿著一件黑色圍裙，一側身才發現她裡面疑似什麼都沒穿，只有下半身穿著一件藍色的蕾絲小褲，飽滿的半球曲線與纖細蠻腰呼之欲出，而且她還不忘在廚房裡擺出各種性感的回眸照，以及處理食材時的畫面，令不少人引發遐想。網友們看到後也紛紛表示：「太性感了」、「用到早上再接著吃早餐、「Lady first」、「回家當然立刻洗澡」、「先不准這樣穿」、「一定先尬一下老婆在吃飯」、「邊享用邊吃」、「我不出門了」、「比較想享用妳」，吸引超過600多人按讚。

事實上，胡文英在曬出圍裙辣照前，就曾在PO出「預告照」表示「在忙什麼來杯咖啡吧」，而當時的她雖沒轉過身，但邪惡的拍攝視角仍讓她白皙又纖細的背部曲線與性感翹臀被看個精光，同樣令網友們忍不住暴動，直呼「太辣了」。