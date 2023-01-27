捲入「論文門」風暴的國安局長陳明通請辭獲准，職缺由外交部政次蔡明彥接任。對此，國民黨前台北市議員羅智強諷刺表示，陳明通可接教育部長，「台灣就可以培育更多優秀的行政院副院長」。

前副總統陳建仁將接任行政院長組閣，新內閣成員陸續浮上檯面，前桃園市長鄭文燦可望接行政院副院長、基隆市前市長林右昌內定內政部長。此外，總統府昨(26日)晚宣布，前交通部長林佳龍接任總統府祕書長，現任祕書長李大維回任海基會董事長；陳明通請辭獲准，由蔡明彥接任。

前新竹市長林智堅與鄭文燦皆因抄襲風波導致論文遭撤銷，由於陳明通是兩人的指導教授，因此備受爭議。如今鄭文燦傳出將接行政院副院長，而陳明通請辭獲准，對此，羅智強今(27)日在臉書諷刺表示，抄襲製造機陳明通下台，建議接教育部長，「台灣就可以培育更多優秀的行政院副院長」。

網友也紛紛回文痛斥「我真心佩服竟然還敢接行政院副院長、是怎樣的人可以厚顏無恥到這種地步？」、「以她的用人邏輯不無可能哦」、「誤人子弟，早該鏟除」、「仍在教職繼續誤人子弟」，也有人諷刺道「林智堅更合適！以後就不會再有作弊跟抄襲了」。