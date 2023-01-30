「為麼喝了無糖茶還是變胖？」你是否也有這樣的困擾？營養師李芷薇提醒，有的民眾會有「代償效應」，覺得自己已經喝無糖茶有助於減肥，可以「心安理得」吃下更多零食，最終反而導致攝取更多的熱量，而引起肥胖。根據國外研究顯示，喝含糖飲料的人對於熱量攝取會有所節制，反而喝無糖飲料的人沒節制飲食，導致越減肥越胖。

茶具有去油解膩、促進新陳代謝、幫助消化之效。茶裡的多酚有助於預防老化和慢性疾病。根據2022年台灣高血壓治療指引，綠茶和紅茶還有降低血壓的效果，益處多多。

陷阱１：喝無糖茶為何越喝越胖？

但有民眾疑惑，為何喝了無糖茶仍然變胖？李芷薇提醒，這是所謂的「代償效應」，根據國際研究顯示，民眾喝下含糖飲料後，想要再吃點心時會有所顧忌；反而喝了無糖茶、無糖可樂的民眾，會鬆懈大吃零食餅乾，反而導致變胖。

陷阱２：吃炸雞排再喝茶有用嗎？

若是吃了炸雞排或蛋糕，再喝無糖茶有助減肥嗎？其實，茶類雖然可以幫助去油解膩，但無法阻止腸胃吸收雞排的油脂，民眾若擔心變胖，少吃一點高熱量食物會比較有用。

陷阱３：喝無糖奶精茶「就像喝油」

至於喝無糖奶茶會胖嗎？李芷薇說明，從營養師的角度考量，「無糖鮮奶茶」是不錯的選擇，雖然茶裡面的咖啡因會影響牛奶裡鈣成分的吸收程度，但至少仍有攝取到一點鈣，可以幫助肌肉與神經放鬆，對於體重的控制也有一定的幫助。不過，喝「無糖奶精茶」則會變胖，她提醒：「奶精油脂含量高，所以喝奶精奶茶就像是在喝油。」

陷阱４：酸味檸檬紅茶含糖量更高

李芷薇補充，另一個小陷阱就是「檸檬紅茶」，有的茶會加檸檬，喝起來清爽酸甜，讓人以為沒有加那麼多糖，其實反而糖更多，因為要蓋掉檸檬過酸的口味，因此建議民眾喝飲料前先確認糖含量，不能光靠嘴巴感受。

當然，無論是哪種奶茶，一但加料熱量也會飆漲，想減肥的民眾務必當心熱量陷阱。

●戒掉含糖飲料３訣竅：

1. 自己泡茶、培養喝無糖茶的習慣。

2. 將精緻糖改為果寡醣。果寡醣是一種帶有甜味的膳食纖維，不會變成熱量且能幫助好菌生長。

3. 注意市售手搖飲的總糖量。

文章來源：本文由《健康醫療網》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章