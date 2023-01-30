Netflix影集《星期三》改編自《阿達一族》，而女主角珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）也因為演活「星期三」一角爆紅，但其實最初飾演「星期三」的演員是美國女星麗莎洛琳（Lisa Loring），不過現傳出她已於28日過世，享壽64歲。

據外媒報導，麗莎洛林已於28日過世，她的好友蘿莉（Laurie Jacobson）也證實噩耗，並透露她的死因是吸菸和高血壓引發的嚴重中風，經過3天的搶救，家屬最後決定放棄急救，移除她的維生系統，享壽64歲。

好友也稱讚「她是我們心中永遠的星期三」。童星出身的麗莎洛林，5歲時就接下電視版《阿達一族》女主角「星期三亞當斯」，她在劇中綁著雙辮子的歌德式造型，讓觀眾印象深刻，也替「星期三」奠定標誌化的特色。

當時《阿達一族》共製作2季64集，麗莎洛林也於1964年至1966年扮演該角色，而她生前最後一部作品是2015年的《Doctor Spine》。