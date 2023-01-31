去年被擺在60人契約名單外，雖然味全龍也有意網羅，但最終高國輝仍選擇續留富邦悍將，他說：「畢竟從美國回來後是從義大（犀牛）開始，能留在最熟悉的地方結束生涯是最好的。」

高國輝去年與王躍霖、陳鴻文、林益全、林琨笙被擺在60人名單外，陳鴻文、王躍霖、林益全都改披他隊戰袍，只有高國輝回到富邦，林琨笙則轉任二軍教練兼球探。

成為唯一戰力外回簽的球員，高國輝認為職棒球員轉隊其實是很頻繁的事，每個人選擇不一樣，「我是選擇留在母隊，希望能為球隊打出好成績。」

今天富邦舉行開訓典禮，高國輝也在心願球上寫下「兔躍前行」，期許自己要往前跨一步，跳脫去年表現不好的陰霾。來到職業生涯尾聲，曾拿下全壘打王3連霸的他，不諱言就是想幫富邦奪冠，「真的很想幫富邦拿總冠軍，這是我留下來最大意義。」

高國輝也提到，當初球團一開始希望他能轉教練，但他自認還能打，想再給自己1、2年證明身手，去年季後也提升訓練量，在打擊、守備、跑壘訓練上都更加仔細，至於何時卸下球員身分則要視身體狀況而定。