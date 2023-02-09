【愛傳媒朱宗慶專欄】擊樂劇場《木蘭》今天將於台北國家戲劇院演出，此刻，我們一切已準備就緒，就等待明天的首戰！

這次《木蘭》的演出經驗，相較於過往，有更為深刻與切身的感受。

在排練過程中，我看到所有人對《木蘭》都有一種深厚而內化的情感：每次排練時，一次次地克服各種困難，都能享受其中，從而展現《木蘭》從容昂然的精神。另一方面，歷經去年年末打擊樂團的外倉火災，我們也像木蘭一樣「不得不勇敢」，緊急重製被燒毀的道具佈景，如今，能夠如期如質演出，感到特別珍貴。再者，想到這次演出完後，下次再見，或許將是五年以後了，因而，所有人都更加珍惜這次在舞台上，能夠盡情和《木蘭》對話相聚的時光。

2月9日，我們將帶著《木蘭》的柔情、勇敢與堅毅與大家再次見面！我們劇場見！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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