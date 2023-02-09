黃文星劇中為王瞳擊退壞蛋，自己卻掛彩。（民視提供）

王瞳在民視8點檔《市井豪門》中被騷擾，對方甚至拿出球棒作勢要打人，嚇得她跌倒在地。黃文星路過見狀拿出法國麵包拿武器防身，英雄救美替王瞳解圍，自己卻掛彩。沒想到戲外是對手演員的包包太硬，把王瞳的雙手K到瘀青，她苦笑說，當下被黃文星的搞笑逗樂了，完全沒注意到手受傷。

黃文星劇中拿法國麵包為王瞳擊退壞蛋。（民視提供）

黃文星在《市井豪門》飾演的第二個角色「安康」，滑稽又有人情味，他表示，這場戲導演有說可以好笑一點，所以他就把法國麵包當成防身武器來玩，甚至現場秀一段武功，本來就是劇組開心果的他，逗得現場所有工作人員哈哈大笑，王瞳也形容黃文星根本就是劇組的康樂股長。黃文星自己加碼爆料，因為這角色性格太開心，回家時老婆還會說：「你今天拍得很開心喔！」

王瞳飾演的劉惠婷總是熱情樂觀。（民視提供）

有粉絲好奇為什麼角色「劉惠婷」可以保持樂觀，王瞳覺得惠婷是一個很懂得感恩的人，這樣的人自然就會容易覺得幸福，「幸福的人不見得會感恩，但是感恩的人一定會幸福。」她從惠婷身上學到「真正的富有，其實不是物質上的富有，而是心靈上的那種富足」。

王瞳主演的兩部戲劇都正在熱播中，除了8點檔《市井豪門》，還有周六10點檔《決勝的揮拍》，劇情即將進入完結篇，被問殺青後是否繼續打羽球，王瞳說，拍戲時廠商送了一支很漂亮的羽球拍，只是工作太忙，所以到現在還一直放在後車廂。她希望有機會可以加入洪毛組成的羽球團，大家一起趁空檔運動一下。