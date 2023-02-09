東華大學教授施正鋒今(10日)在《中國時報》撰文論《民進黨政客與邪惡的距離》，引用漢娜•阿倫特所描寫「平凡的邪惡」指出，前閣揆蘇貞昌是出名的酷吏，但台北縣長任內跟班的人知道老闆面惡心善，算惡而不邪。駐日代表謝長廷伶牙利齒不免淪於尖酸刻薄，卻不邪不惡。前總統陳水扁行事風格不算霸道，勉強是邪而不惡。但總統蔡英文看似小鹿班比，卻做出中天不換照戕害言論自由，沒收直轄市長提名，既邪又惡。

施正鋒指出，蘇貞昌是出名的酷吏，手下挨訓宛如每天吃三頓飯，罵得越凶、官升得越大，特別是從台北縣長任內就跟班的人，都知道老闆面惡心善。當年他擔任民進黨主席，執行長吳釗燮每天西裝筆挺、無所事事，有一回被罵到痛哭流涕，終於轉而效命新主蔡英文。蔡英文10年前總統初選出線後請益，蘇貞昌6度回以「然後呢」，新北選戰落敗組閣，老驥伏櫪、自況邱吉爾，此番又自比袁崇煥，惡而不邪。

謝長廷是民進黨內足智多謀的人物，思路清楚、辯才無礙；只不過，施正鋒認為，國人未必欣賞他的謝式幽默，伶牙利齒、正刨倒削，不免淪於尖酸刻薄，特別是嘴角微揚的表情，又有幾分巧言令色鮮矣仁。自告奮勇出使日本，未能幫蔡英文一桃殺三士外放呂秀蓮、蘇貞昌、游錫堃。從搭檔彭明敏大選就可看出機會主義，終究，雖然孤僻無友，卻不邪不惡。

陳水扁會唸書、愛考試，見證三級貧戶在科舉制度下問鼎九五。施正鋒認為，阿扁相當務實，不論是《台獨黨綱》或《台灣前途決議文》，適時對台獨、及公投提出條件式的修正，總統就職的「四不一沒有」如出一轍，蔡英文東施效顰。至於為了連任不惜大選綁公投，投機取巧、以為頭過身就過，已經不是普通的邪門。儘管身兼黨魁，陳水扁的行事風格不算霸道，多半曉以大義，勉強是邪而不惡。

施正鋒指出，蔡英文看似小鹿班比，民進黨政府大砍軍公教存款的18％，她嬌嗔委屈此後不能捐款弱勢；選前「勞工是我心中最軟的一塊」、選後「你們要自立自強啊」，更不用說勞保年金改革原地踏步。誠然，萊豬進口只能說懦弱無能、公投大選脫鉤是挾國會優勢欺騙百姓，至於中天不予換照儼然戕害言論自由的民選皇帝。小英竟然厚顏壟斷立委不分區名單、復以防止跛腳為由惡霸沒收直轄市長提名，既邪又惡。

他提到，漢娜•阿倫特以「平凡的邪惡」（Banality of Evil）描寫反猶戰犯阿道夫•艾希曼在耶路撒冷受審，納悶看似平庸的人、怎麼會那麼邪惡？施正鋒強調，民進黨以政治改革、社會關懷、推動台獨起家，蔡英文政府班師回朝，邪惡無比。「哀，民進黨的集體沉淪！」