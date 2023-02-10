111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，10日一場如洗三溫暖的比賽，近兩季亞軍世新大學，少了上役對國體只打9分鐘就傷退的陳將双，前兩節只各得4、8分，上半場12比26落後給台灣師大，第三節台師一度48比20領先28分，三節打完49比22，但末節世新如睡獅乍醒，全場壓迫包夾造成台師連連失誤，拉出34比11海嘯攻勢，仍因之前失血過多，遠水難救近火，還是56比60失利，隊史最佳的開季12連勝中斷，吞下首敗，但無損已晉八。

上季第5台師此役勝出，預賽累計9勝4敗，繼政大、世新、健行、輔大、台藝之後，第6支晉八強，也是105學年起連7季、隊史31度晉八，含97至99學年3連霸。

一、二節各只拿4、8分，世新教練何正峰說：「這是我以前打球、現在當教練，前所未見的生涯頭一遭。」離譜的前兩節，第一節文化兩分球10投中2、三分球4投0中，區區4分進帳，隊史新低，第二節兩分球10投中2、三分球5投0中，靠7罰中4，勉強拿到8分。

何正峰說，前兩節如同中邪，是否為「無双效應(沒陳將双)」，看官各自解讀。陳將双最佳拍檔「双生配」的另一菜鳥張俊生，先發38分鐘三分球11投6平個人最多，攻下29分新高，也是開季連13場上雙，含瘋狂追分的第四節，飆4記三分彈拿18分，皆為生涯首次。

張俊生說：「首度未與陳將双搭檔，一些些不習慣，但少了他，我一定得跳出扛責，特別是末節，我們證明可頂住沒有將双的日子，最終雖仍輸球，但如再給幾分鐘，情況可能改觀，也有信心翻轉戰局。」

至於從第三節末48比20領先28分，到終場被世新跨節強拉36比12攻勢，含第四節只得11分，終場前8.5秒還賠上大三「一哥」林信寬違反運動精神犯規，且五犯離場，讓他全場三分球12投中5、攻下追平生涯最高34分，外帶9籃板、4抄截的全方位演出，不夠完美。

本季初掌兵符的台師菜鳥教練李秉鴻說：「除了受到傷兵、感冒影響，前三節與末節兩極表現，經驗不足使然，球員及我自己都是，而前兩節讓世新進攻當機，關係是防守，尤其兩隊都屢投不中，防守就很重要。」