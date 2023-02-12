先前受疫情嚴峻影響，配合中央規定與校園防疫管理，百人以上大型活動多採線上舉行。12日上午在高雄空大久違的實體開學典禮重現校園。睽違2年的迎新開學典禮活動熱鬧展開。

開學典禮由校長劉嘉茹主持，劉校長勉勵學生一起加入高雄空大終身學習的行列。不論年齡、不論背景，我們都可以透過學習提高自己的知識和技能，並且繼續發掘未來人生的各種可能。終身學習是一種珍貴的價值觀，它代表了我們對於知識和學習的熱愛，並表明了我們對於人生的承諾。在這個快速變化的世界中，學習不僅僅是在學校求學的過程，學習是一種持久的過程，在我們的一生中不斷進行。因此，終身學習不僅僅是一種選擇，更是一種必須，是我們保持競爭力和適應力的必要條件，也是我們保持對生命的熱情和激情的重要方式。

校長劉嘉茹勉勵學生一起加入高雄空大終身學習的行列。(國立高雄空中大學提供)

下午接續舉行教師專業成長研習活動，邀請高雄空大91學年度法律系畢業校友、臺灣警察專科學校行政警察科陳永鎭副教授以傑出校友觀點談母校數位教材與教學議題等建議。陳副教授雖出身農家，但克苦求學，憑藉著「學習不退卻永無終止，不斷提升萃煉再昇華」的精神，透過就讀高雄空大法律學系，開啟他的學術之鑰，讓他有機會從學生銳變成教授。高雄空大是實用取向的幸福大學，不僅提供學生深入的學術知識，還提供實際的工作技能和經驗。透過來自不同領域的同學及專業人士的合作，提供學生與業界師資密切合作的機會，提供學生在學期間，實際地應用所學的知識與技能。