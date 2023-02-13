【愛傳媒左化鵬專欄】2月11日中午，應邀到大直「黑公館」作客。主人姓黑，是當年令警察單位聞風色變的「北盜」黑金城。主客是當年令江湖人物聞風喪膽的老刑警趙老大。兩個死對頭，不是冤家不聚頭，今天面對面而坐，一笑泯恩仇。

今年已八十歲的老刑警趙傳琤，江湖上赫赫有名，人皆尊稱「趙老大」而不名。他一點都不顯老態，猶能騎重機車，當年治安單位列有「十大通緝要犯」，黑道人物也相對有「十大惡警」的名單，位列第一的是侯友宜，第二就是趙老大，他對這個封號，沾沾自喜，迄今仍引以為榮。

趙老大像貓一樣，老鼠見了他就躲。當年，台灣有一位抗議天王柯賜海，老是神出鬼沒出現在電視機前，高舉著抗議標語搶鏡頭，令人頭痛不已，可是機靈的他，會先打探趙老大是否值班，在趙老大面前他可不敢造次，總是能閃就閃，能躲就躲，避之大吉。

今天的主人「北盜」黑金城，就是栽在趙老大的手上。當年他和「南偷」辛逸民，穿穴踰牆，來去無影，偷遍了台灣南北各地的銀樓、鐘錶行等保險箱，治安單位束手無策，可是，天生一物必有一剋，黑金城還是栽在趙老大的手上，前後蹲了二十幾年的苦窯。

少年子弟江湖老，黑金城青絲已成白髪，他早已金盆洗手，目前從事公益事業，趙老大也早就退休，目前身子骨還硬朗，偕夫人四處趴趴走。今天，兩人面對面而坐，啜飲著七十的陳年普洱，管他誰是官兵誰是強盜，往事就像茶壺上冒的青煙，隨風而散。

作者為資深媒體人

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