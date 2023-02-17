2024年總統大選，國民黨派誰出戰？國民黨主席朱立倫表示，國民黨會提名最強的人選，侯友宜是最強母雞。前主席江啟臣也說，國民黨不會為任何人開巧門，目前普遍認知最強的母雞是侯友宜。前大使介文汲表示，幾個國民黨重要人物表態，「指標已經很清楚」。

針對朱立倫、江啟臣的說法，介文汲16日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，幾個國民黨重要人物表態，看起來指標已經很清楚。國民黨4年前給郭台銘開個巧門，結果他又退黨，現在最大問題是，他要恢復黨籍，按照程序，還要9個月，4個月後，才能登記參選，明明知道不太可能代表國民黨，難道是要國民黨把所有體制都丟掉嗎？

介文汲點出，江啟臣講出很多人的心聲，不是你是誰的問題，而是這個黨還有沒有體制，是體制重要、還是一個人重要？而且基本上，郭台銘不像現在大家的共識，像侯友宜有這樣子的聲望，有實際業績的表現。

至於侯友宜需要現在宣布嗎？媒體人黃揚明則認為，對侯友宜來說，就是以逸待勞，因侯友宜民調夠高，通常是民調不夠高的人才要衝刺、才要造勢，如果民調已經是領先群，通常叫「保溫」，也就是讓民調不要掉下來。如果民調的趨勢開始往下掉，那就要認真的出來活動。