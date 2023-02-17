知名作家吳淡如日前在臉書上曬出一張稱是「電腦繪圖」的作品，遭到部分網友質疑是「AI繪圖」並提醒兩者間差異，讓她怒而發出數篇貼文與網友槓上，並開始以封鎖、提告方式回擊，引發爭論，事後吳淡如在臉書上曬出致歉文，但仍無法澆熄網友怒火，擁有36萬的臉書粉絲團更於今(17)日無預警被關閉。

吳淡如在另一個臉書粉絲團「吳淡如每周一文」發文，表示：「今天經過他人提醒，才得知有小藍勾的臉書被關閉了。」指出恐是因為有人惡意檢舉，抑或是臉書本身的原因才讓其消失。雖然原因不明，但她也再度道歉，「請各位大德，請高抬貴手。」

吳淡如直言：「我個人沒關係，非常願意自我反省和檢討，的確有待改進。」指出自己的同事、家人是無辜的，更坦言粉絲團被關閉使很多人的權益受到影響，禮物也送不出去。文末更向臉書管理者喊話：「讓一個有溫度的人來對話。」至於被網友詢問關閉原因，粉絲團的小編也在貼文底下回覆：「目前正在了解中，已向FB申訴，希望能盡快解封。」

事實上，吳淡如因為「繪圖」一事與狂發數篇貼文與網友開槓的舉動讓不少人感到相當不滿，事後的致歉文更被網紅陳沂認為是「嘴巴說道歉其實還是要強調我沒錯的道歉」，引發網友抨擊。

不過稍早之前該臉書粉專已恢復，吳淡如也更新貼文，表示：「謝謝各方大德幫忙，臉書在六個小時之後回歸，感激不盡！困難的時候，有朋友協助，真好！充滿感動。」