近來吳淡如被質疑以AI當個人化畫作，鬧得沸沸揚揚，對此，一向敢言的網路紅人陳沂發文質疑對方：「死不認錯硬拗還要告網友」，即使發道歉文也沒誠意，根本「長成倚老賣老的老人」，令陳沂想到曾上綜藝大哥胡瓜的節目，被對方唸錯名字，但胡瓜選擇直接道歉，態度十分謙卑，給她留下深刻的印象。

陳沂透露，胡瓜唸錯她的名字是很多年的事，那時初出茅廬的自己，不曉得當下能否糾正，直到錄完影才私下告知正確讀音，沒想到對方立刻道歉，還說若講錯要直接告知，不然他會很丟臉，這番超有高度的反應，讓陳沂大讚：「像他這種在演藝圈輩份這麼高的大哥，卻抱著如此謙卑的態度面對所有人事物。」

後來跟胡瓜有了私交，陳沂更清楚他私下為人，「從來不會擺一個高高在上的姿態，可以沒大沒小的跟他說話，就像平輩朋友一樣自在。而且非常幽默，跟電視上一樣好笑。」這讓陳沂期許自己未來成為這樣的長輩，除了晚輩跟自己相處能沒有壓力，也不用長輩身分就必須尊敬，「而是你本身，就值得別人打從心底尊敬。這才是真正的敬老尊賢！」

貼文曝光後，網友紛紛在底下附和：「胡瓜真的很幽默風趣我爸媽超愛看他節目」、「看瓜哥會配合效果演戲就可以知道他的個性好相處了」、「他竟然可以在好幾年沒見過我的某次巧遇還喊得出我名字超感動」、「很多有成就的人都相當謙卑！」