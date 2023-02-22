網紅陳沂以犀利發言著稱，直率性格讓不少粉絲力挺，不過近來遭死對頭鄭家純隔空嗆聲，甚至語帶嘲諷表示：「我真心祝福陳小姐在她眾多的仰慕者中找到精主，找了五年也是挺辛苦的」，對此，陳沂也不甘示弱反擊，更大方公開擇偶條件。

陳沂表示沒料想到終生大事備受關注，因此大方開出擇偶條件，無非就是外表帥及比自己有錢，至於會開出這兩大條件，主要是基於優生學考量，若有生小孩打的打算，倘若另一半若外貌不佳，基因勢必相當可怕，此外，門當戶對也是首要條件，畢竟格差婚往往是婚姻不幸的開始，接著強調：「結婚只是人生的一個選項不是必須，對於有沒有另一半我向來都是隨緣」。

陳沂強調不想迎合三姑六婆，逼自己硬找對象硬交往，這樣只會把自己搞很慘，更搞笑表示：「我這麼愛錢，怎麼可能指定要找醫生呢？大部分醫生，如果不是自己開診所而且生意好的話，收入應該沒有我高吧？要有錢又要有體力，不是應該找運動員嗎？」接著不忘隔空喊話：「要造謠前應該先動動腦，想個比較符合我人設的謠言啦」。

對此，網友紛紛留言：「因為在他們心中，醫生就是最好的，所以他們認為妳值得最好的」、「沂自己就是老闆了，快樂冠軍，還需要什麼醫生」、「你真的很看得起自己耶，女人當自強」、「因為對她來說醫生就是結婚首選」、「有經濟能力真的很重要！而且收入絕對要跟自己差不多」。