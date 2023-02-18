一名女網友分享，和朋友玩真心話大冒險，她和男友被問到男生在床上持久度，她看到男友比了3，就回說「3分鐘！」下秒卻聽到男友喊「30分鐘！」讓她超傻眼，因為男友常不到1分鐘就結束，結果男友被朋友們笑說謊報，就對她大發脾氣，甚至還摔壞她的電腦，也引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，她和男友最近和朋友們一起旅遊，晚上大家聚在一起聊天喝酒，有一位朋友提議要玩真心話大冒險，而某一輪她和男友一起輸了，雙雙選擇真心話，而朋友尺度很大地詢問「男友能多久？」

女網友表示，回答問題之前，她看到男友用手比了個「3」，接著就聽到朋友興奮要求她與男友要同時回答，結果原PO立刻喊出「3分鐘」，而男友則喊了「30分鐘」，兩人截然不同的答案，引得周遭朋友哄堂大笑，最後大家紛紛說男友說謊要罰酒。

女網友指出，本以為就是遊戲而已，怎料男友卻對此耿耿於懷，隔天起床被朋友們鬧了以後，對她越來越不爽，每次講話都酸得不得了，讓她在這次的旅行中如坐針氈，最終她決定撒嬌示好。怎料男友卻突然爆發說「白痴也知道要把這種事情說久一點吧？你讓我很沒面子，你知道嗎？」

女網友表示，她聽完就直接回說「可是有時候你沒有1分鐘就結束了，我也不是很喜歡做，我又不在意，而且你比了3我還以為3分鐘就算久了！」結果男友聽了氣炸推了她一把，還把原PO的新筆電摔爛，並惡狠狠地說「你自己好好想想到底犯了什麼錯？」然後就奪門而出，而她至今連繫不到男友，也對男友的行為感到很傻眼。

貼文引起網友討論，意外掀起男女網友之間的大戰，不少女網友認為男友的行為很可惡，丟了面子也不能亂摔別人東西，更何況你說的也是實話；但有不少男網友譴責原PO有點無腦，認為男生都是愛面子的，而且有常識的人都知道要報一個好看數字。

另有許多網友則說，雙方都很有問題，感覺情商有點低，姑且不論是不是實話，性事本就是情侶間的私密行為，結果被公開以後，還淪為他人笑柄的確讓人很不舒服。