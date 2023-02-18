行政院發言人陳宗彥17日先後被網路媒體、民眾黨立委陳琬惠踢爆，過去在台南市府擔任官員時，有多次接受業者提供的性招待服務，陳隨即於17日晚間請辭。媒體人黃揚明今（18）日在節目《週末大爆卦》指出，他認為這次爆料絕對是綠營在內鬥，並猜測爆料者可能身份有兩個，一是高層派為黃承國出手；第二個可能則是台南的光電業者。

黃揚明指出，副總統兼民進黨主席賴清德推出的「排黑」、「學倫」等一系列改革，已經打到民進黨內最不能打的那塊。他覺得，賴清德現在一定心裡想的跟2019年一樣，「蔡總統請你的國家機器停止攻擊我」，這實在是讓大家不寒而慄。

此外，黃揚明對爆料者身份還提出另一種猜測，因為除了綠營高層派要鬥賴，撇開前國策顧問黃承國的案子不談，台南光電業者也有出手的動機，因為賴清德上任黨主席後，得罪太多人。他強調，「賴清德現在真的要特別謹慎，這波不會是最後一波。」

至於綠營內鬥的爆料手段，黃揚明也提到，以前也有交給國民黨，但這次會交給白營主要有個原因，那就是「民眾黨壯大，對誰有利？我即便打了賴清德，也可以讓民眾黨茁壯起來，這樣獲得最大利益的是誰？大家可以好好想想。」他最後還補充，按照現在這個節奏，會是系統性的爆料，而且是一個很強的攻擊。

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