蛋價日前漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象引發網路及民間熱議。臉書粉專「興趣使然的路人」指出，在前總統馬英九任期間，缺蛋相關新聞只有36,600筆Google搜尋結果，但總統蔡英文任內卻爆增到162,000筆，是前朝的約4.5倍，大酸一定是有人在搞認知作戰。

「抓到了！中共認知作戰的證據！」興趣使然的路人今(21日)在臉書發文指出，在前總統馬英九任期（2008-2016）間，缺蛋相關新聞都只有36,600筆結果（圖一）。但是我們敬愛的小英當上總統後，缺蛋相關新聞卻爆增到162,000筆。只要是台灣人都一定知道，台灣從來就沒有缺蛋這件事情，我們頂多只是因為經濟成長過於迅速，導致雞蛋銷售量超出預期，才會造成少數零星地區有局部性「類缺蛋」的現象。

興趣使然的路人強調，儘管台灣明顯沒有缺蛋的問題，新聞報導缺蛋的次數卻還是在小英主席擔任總統的時候爆增了3.42倍。由此可見，這一定是中共網軍與在地協作者聯合各大統媒渲染下的結果，也就是認知作戰的鐵證！

他揶揄說，台灣就是巨嬰太多，只不過一兩家便利商店茶葉蛋銷售超乎預期的好，導致他們茶葉蛋早早就賣光，商家只不過為了顧客安全，把電鍋都收起來了，就可以有蜜獾在那邊該該叫，真是惟恐天下不亂。而且，健身完要補充蛋白質又不是只能吃蛋，沒蛋吃，為什麼不去吃石斑？

興趣使然的路人反諷，台灣就是巨嬰太多，一家超市在你下班時蛋都賣完了，不會跑第二家嗎？第二家也賣完了，不會跑第三家嗎？為了買蛋，多跑幾家是很難嗎？之前還看到一個地方民代只不過跑了九家超市買不到蛋就在那邊該該叫，真的是巨嬰耶。下班在超市買不到蛋，不會早上請假去傳統市場買喔？你不肯請假買蛋，就代表雞蛋對你來說不夠重要，那就乾脆別吃了啊！整天在那邊唉唉叫就是代表你不夠愛台灣啦！

他還酸，看到這些只會唉唉叫拖累台灣的藍白共鳴者，就會讓他覺得党應該要盡快重新推動「數位中介法」，這樣才能有效阻絕這些恐怖的中共認知作戰，讓質疑党的聲音完全消失，也只有這樣，台灣才能在小英的帶領下走向更美好的未來。相信政府相信党。唐鳳大法好。小英萬歲！