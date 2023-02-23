女星王心凌日前登上大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季再度翻紅，歌曲《愛你》更傳唱多日，在陸網引發轟動。近日，陸網傳出該節目將錄製第四季的消息，更流出參演名單，使曾參與過的女星再度成為話題焦點，對此，有網友在PTT上發文詢問王心凌與蔡依林的差異，一時引發討論。

網友在PTT版上以「王心凌為什麼贏不了蔡依林」為題發文詢問，指出：「兩人算是同期歌手，感覺路線也差不多，但為何蔡依林氣勢一直贏過王心凌。」更舉例蔡依林最近還有幫由許光漢、林柏宏主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，獻聲唱主題曲；而王心凌則是在《浪姐3》後就很少有消息傳出。

PTT有網友好奇蔡依林為何略勝王心凌一籌。（圖／翻攝自PTT）

貼文PO出後，意外掀起兩派輿論聲浪，有網友認為兩人形象不同，王心凌甜美、蔡依林性感，且蔡依林後續還嘗試各種風格，力拼轉型；王心凌則是透過《浪姐》以「回憶殺」的方式意外翻紅，相較之下略遜一籌，紛紛留言：「兩個人都有自己的定位」、「王心凌堅守甜心路線，怎麼能像蔡依林一樣，大膽碰社會議題」、「反觀王心凌永遠活在過去。」不過，也有一派網友認為兩人都早已「財富自由」沒有比較的必要，「為什麼一定要贏，比來比去很累欸。」

事實上，現已40歲的王心凌仍以甜美可愛的臉蛋紅遍亞洲，不只多次登上大陸舞台演出，在社群平台上曬出的照片，屢屢被粉絲們稱讚「可愛。」其名氣依然家喻戶曉。