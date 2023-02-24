女星嚴立婷擁有甜美臉蛋及170公分傲人身材，加上精湛演技在戲劇圈受到眾人矚目，加上性格幽默又直爽，轉戰主持界後也獲得不少觀眾喜愛。昨(23)日她在臉書上更新一則貼文，曬出與小S的同框辣照，豈料卻釣出小S自嘆：「我要加油了。」

經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活大小事的嚴立婷，昨日在臉書上更新一則貼文，表示：「好久沒出來錄通告了，小S(徐熙娣)依舊年輕貌美！」並曬出兩人在錄製節目後，與小S的同框合照。只見照片中，兩人都對著鏡頭面露甜笑，還露出一雙纖細美腿，加上身材相當苗條，一點也看不出來是生了2寶以及3寶的母親了。

貼文一出後，小S在底下笑說：「今天看到你，真的覺得狀態好好！我要加油了。」並留下一個哭臉符號，讓嚴立婷急忙表示：「巨星快別這麼說」意外引發網友一陣討論，逗趣留言：「你這張照片也太美了，會不會被封殺，那個腿比小s長又細」、「S姐看到這張應該會怒」、「老實說，嚴立婷的身材和顏質比小s還要好！」

事實上，嚴立婷曾坦言這雙「鳥仔腳」歸功於父母親的好基因，更指出自己還是家族中最矮的一個，此前更曬出全家福照，當時還引發一陣討論。