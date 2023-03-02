「韓國姐夫」具俊曄和大S結婚後，也在台灣發展演藝事業，近期更接下醫美品牌的代言，不僅愛妻大在社群發文幫忙宣傳，連小姨子小S也大讚他有男人味，對此，有網友留言質疑她是不是愛上姊夫，小S也回應了。

小S近日在社群轉發具俊曄代言醫美的品牌廣告，並大讚：「怎麼會那麼有男人味啦」，全力替姊夫宣傳，而具俊曄見狀也大方回應「I Love you ting ting」，並附上一個愛心圖案，顯見兩人私底下的好交情。

而她的貼文曝光後，也引來4萬多名網友按讚，不過有網友留言質疑「妳不會是愛上妳的姊夫了吧？」遭小S留言回擊：「家人的愛，ok？」並附上一個翻白眼的表情符號，也有人安慰她不要管酸民了，小S則回覆：「我們就正常過日子，看到你們的鼓勵就很開心」，私毫不介意酸民的言論。

具俊曄近來遭瘋傳接下尿布代言，還有他到賣場買尿布的畫面曝光，引發大S遭外界揣測懷孕，不過大S經紀人隨即跳出來澄清，表示廣告中的人不是具俊曄，並呼籲廣告商勿以假亂真欺騙消費者。