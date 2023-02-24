健保署日前原訂今日公布最新藥價，共6009項藥品價格需調整，總金額81.8億，不過今卻臨時喊卡。健保署長石崇良下午透露，今早與醫界代表開會，對方提出20～30項缺藥品項，健保署需再進行了解，若有缺藥情形，此次就不調整。相關細節預計3月1日公布，3月中最後確認，4月上路。

石崇良日前指出，此次的藥價調整供涉及6009個品項，金額為81.8億，並非外傳的150億元。而通報缺藥的的88藥品，一律維持原價，另調整後低於地板價的藥品不調整價格，已經到地板價的也不調整。

健保署原訂今日公布最新藥價，不過卻臨時喊卡。石崇良對此說明，本來昨天已經算好，但今早與醫院代表討論，他們提出有20～30品項的藥品取得也有困難，因此健保署決定搜集了再確認，看看是否缺藥，若有缺藥，此次就不調整。由於明天就是週末，便決定3月1日再發布。3月1日第1批公告後，會提供2周時間供外界反應，最後的確認名單會在3月中出爐，並在4月1日生效。

對於藥品的「地板價」，石崇良表示，若有個別的浮動，比如近期廠商使用的原物料價格特別高，造成基本價不符製造成本，也可以提出成本分析。舉例而言，裝在塑膠瓶的藥水，若近期瓶子的成本變高，就可以來協商。