氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(25、26日)兩天大台北、宜蘭有局部雨，桃園、花東偶有局部短暫雨；北台很冷，其他他區早晚冷；今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下的平地最低氣溫，民眾應注意保暖，農漁業要防寒害。今日各地區平地氣溫：北部8至16度，中部10至21度，南部11至25度，東部10至23度。
至於高山是否有降雪的機率？吳德榮說，今晚、明晨太平山區(約2000公尺高)氣溫降至零度左右，迎風面還有一些水氣，很接近飄雪的條件；其他3000公尺以上高山，氣溫低於零度、但水氣不足，降雪條件反而不如太平山。
吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一(27日)至週三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北亦轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。週三晚、週四(2日)東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量略增，北海岸、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區影響很小。週五(3日)水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨。
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