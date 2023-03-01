日前林書豪來台作客對戰福爾摩沙台新夢想家，因敵方啦啦隊隊長梓梓，帶領旗下隊員「Formosa Sexy」在籃下干擾對手罰球，而使林書豪罰球失分引發爭議，沒想到2月26日的SBL，彰化柏力力對上台灣啤酒大戰中，場邊的「LuxyGirls」啦啦隊竟穿著丁字褲上演性感「一字馬」抖臀，干擾球員罰球，讓網友忍不住怒譙。

SBL彰化柏力力在2月26日於高雄鳳山體育館對上台灣啤酒，比賽進行到第3節剩9秒時，台啤球員蘇柏彰站上罰球線準備投進關鍵一球，沒想到場邊有兩位LuxyGirls啦啦隊隊員只穿著粉色丁字褲，背對著球員以性感的「一字馬」趴在地上上下扭動臀部，加上場邊其他啦啦隊員呼叫聲，讓蘇柏彰疑似「分心」罰球沒進，搶球時還犯規，讓現場球迷相當失望。.

而相關影片被公開在網路上後，也引發大批網友不滿，紛紛表示：「真低級，怎麼不直接對著我來？」、「這是籃球場還是牛肉場？」、「場邊越來越低俗了」、「這次要換誰出來道歉了？」、「籃球員沒搞頭，就用啦啦隊員搏版面啊」、「這種動作到底有幾個人能不被影響」。

事實上，由整形名醫李進良以5百萬簽下的女子啦啦隊團體「LuxyGirls」，成立時便以「台灣首創美式啦啦隊」自居，而成員們各個擁有甜美臉蛋、火辣身材及精湛舞藝，其中不乏五官精緻的俄羅斯正妹，她們也會與李進良經營的醫療團隊進行合作，並且每周練舞10小時以上，一站上舞台各個魅力十足，散發自信光芒，難怪一出場就受到眾人歡迎，就連球員們也難不多看幾眼。