沈玉琳（左）替主持搭檔于美人開心慶生。（東森提供）

于美人（中）今天與沈玉琳（左）錄影前，節目特地安排肌肉猛男為她祝壽。（東森提供）

蕭敦仁醫師（左起）、李亮瑾、玉兔、沈玉琳、肌肉猛男、余皓然、艾融、草爺今天一同替于美人（左五）慶生。（東森提供）

于美人、沈玉琳主持的東森《我就問你 正常嗎？》今（1日）開棚，錄影前替明天生日的于美人提早慶生。于美人離婚10年，感情狀況始終是媒體焦點，她說至今沒交過男友、也沒曖昧對象，雖然身邊一直有可以吐露心事的「大仁哥」，但絕非男女之情，「我們是不脫衣服的」，58歲的她幽默笑說：「我們到了不脫比脫好看的年紀。」

于美人表示工作、學業兩頭忙，相信一定有人欣賞自己，只是自己沒把雷達天線打開，「我打開了也接不到，因為真的很忙，投入在我的工作跟學業，所以研究所真的非常不好讀。」表示同學有法師、牧師也有長老，什麼年齡層都有，笑稱還有同學知道她年紀之後，竟驚呼「您這麼大歲數了啊」，應該是為了追求知識，而不是為了文憑，讓她好氣又好笑。

她自認是很容易獨處的人，感情的寄託在很多地方，但不會寄託在單一一個人身上，但也期待將來「晚来江上有相依」，笑說：「所以我也沒有放棄（感情）啊。」

而于美人與前夫有1子1女，兒子Max因罹患罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫攻擊」，一隻眼睛弱視，幾乎全盲，所以免服兵役，她感嘆說：「但我們還是希望孩子能當兵。」透露留學瑞士的兒子今年畢業後會先回台灣，還說，「危險隨時都會在，但努力往和平的方向走，只有戰爭是無預警敲門，和平不會，一定要經過努力的。」