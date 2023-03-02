打噴嚏是人體的保護機制，主要功能是把鼻腔裡的刺激物，以飛沫方式高速噴出，維持鼻腔乾淨。小兒科醫師陳映庄提醒，打噴嚏有2個錯誤的動作，包括「直接徒手摀住口鼻」及「捏住鼻子閉緊嘴巴」，嚴重恐造成氣胸，呼籲大家別再做。

陳映庄在臉書發文指出，打噴嚏時，最遠可將分泌物噴到3.5公尺外，要是鼻腔裡有各種細菌、病毒，就可能造成疾病傳播。常見造成打噴嚏的刺激有灰塵、花粉、貓狗毛、病毒、強烈氣味、乾燥空氣等。

陳映庄教大家打噴嚏正確的做法，有戴口罩時，可用手輔助，壓緊口罩周圍空隙，避免側漏；沒戴口罩時，用手肘處的衣袖或是衛生紙、手帕摀住口鼻。

陳映庄指出，有2個常見的錯誤方式，一是「直接徒手摀住口鼻」，這樣手上會沾滿分泌物；另外，很多人打噴嚏會「捏住鼻子、閉緊嘴巴」，這樣會讓高速的氣流無處宣洩，增加造成「內傷」的機會，像是耳膜破裂、中耳炎、喉嚨受損，甚至氣胸。

如果快要打噴嚏但情況不適合怎麼辦？陳映庄提供2個方法，「直接擤鼻涕」，提前把刺激物去除；「用力按壓或捏起人中」，給大腦新的刺激來抑制噴嚏。