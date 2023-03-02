周湯豪去年2場台北小巨蛋的感動與震撼言猶在耳！今（2）日他推出親自盯剪的〈GET REAL〉台北小巨蛋版Live MV，更官宣將於3／11於香港亞洲國際博覽館登上《PUNCH LIVE 2023》音樂節舞台。
他在小巨蛋演唱會有女粉忘情拋出胸罩，造成網路上一片蝴蝶效應，有香港粉絲想紛起效尤，在香港音樂節拋出對周湯豪的愛，周湯豪聽聞則說：「我灌入我的所有，我的每一分每一毫，我身上所有的靈魂、力量與愛。這一切，不管好或不好，不管明天是怎麼樣！不管過去是怎麼樣！我都會用盡所有我的力量去表演，謝謝你們的支持！」
2023年周湯豪更是更上層樓，推出最新EP《REALIVE》後，一開春就有國際五大品牌敲磚代言，除《天堂W》手遊聯名合作、國際頂級冰淇淋哈根達斯續約外，還有吃、穿、戴等全球知名品牌已如火如荼展開合作，周湯豪也將於3／11遠征香港參加音樂節，周湯豪正全力以赴排練，也不忘抒發行前心情，「我非常喜歡香港，以前也常常去香港。這是繼疫情緩解之後第一次去香港，所以非常的興奮。」又表示：「這將也是近年來在香港演出比較長又豐富的一次，所以非常希望能夠帶給大家精彩的演出，以及會特別選擇炸、又live感的歌曲來嗨翻全場。」
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