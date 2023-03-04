南投縣第二選區立委補選，完成計票作業，民進黨蔡培慧得票4萬5218票險勝國民黨林明溱4萬3293票。媒體人羅旺哲表示，這結果讓不少藍綠人士感到訝異，他認為主因是「信心太滿、反應太慢」。

羅旺哲4日在臉書粉專貼文表示，南投立委補選，最後結果由民進黨蔡培慧勝出。這結果，讓不少藍綠人士感到訝異。過去分析立委補選時，他一直都認為只要是補選，投票率大多不會太高，於是就會形成「基本盤」對決。

羅旺哲接著指出，這次本來都是藍大於綠的南投選區，再加上大環境對藍營順風的情況下，林明溱要勝出，應該不是難事，但沒想到，最後敗給蔡培慧。他想原因就是8個字「信心太滿、反應太慢」。

羅旺哲點出，林明溱從一開始選戰起跑，看起來就輕忽了。對藍營去年勝選的氛圍，太有信心；而對自己被對手攻擊的爭議，反應太慢。

羅旺哲認為，這次敗選對藍綠來說，是否會影響總統選舉，可能還說得太早。但卻隱隱凸顯出，藍營的世代交替，也將是接下來選戰的勝負關鍵。