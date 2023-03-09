民進黨主席賴清德8日在黨內通過「建議黨內議員不要挑戰現任」，明顯針對藍營徐巧芯、王鴻薇等戰將，媒體人黃暐瀚還強調這是在打侯友宜。徐巧芯留言評此事強調，有種不要建議，直接禁止所有的帶職參選，笑他不敢。直批賴清德以為在臭別人，結果是膛炸，還記得挑戰現任蔡英文，被網軍霸凌的那個自己嗎？要不要用同樣的標準檢視自己人？徐巧芯放話未來一年會變身賴清德專家，還會研究他身邊的人和新潮流們。

黃暐瀚今(9日)以「賴師傅，攻侯中路！趁你病、要你命」為題在臉書發文，提到民進黨中執會中直接舉例國民黨立委王鴻薇、台北市議員徐巧芯，甚至新北市長侯友宜。他指出，簡單的說，民進黨就是要打國民黨是「落跑黨」，看到你有傷口，就猛往上面灑鹽。

「如果我們國民黨連賴清德提出的這麼明顯的小動作都無法破解，那我們就真的太遜了！」徐巧芯留言表示，昨天她第一時間已經回覆賴清德：有種不要「建議」，直接「禁止」所有的帶職參選。那將會包含議員、立委、縣市長，以及副總統，也就是他自己。笑你不敢。

徐巧芯直批，賴清德得到權力以後忘了當初的自己，以為在臭別人，結果是膛炸。因為他就是那個從立委辭職選市長，市長又辭職當立委。這話由他來講，擺明把人民腦袋當金魚，一點說服力都沒有。賴清德其實提出的並非什麼誠信條款，基本上就是藍營都不要的那個現任優先、大局條款。但如果賴清德認為挑戰現任是一種錯誤，他在2019年憑什麼出來挑戰當時是現任總統的蔡英文？他還記得當年被網軍霸凌的那個自己嗎？

徐巧芯質疑，賴清德點名很多人，詢問如果要當立委為什麼要選議員，為什麼要當總統要選市長？但我們都知道賴清德從頭到尾都是以總統為目標，那你為什麼要選副總統？此外，民進黨台中以南大多數的現任立委都是由議員轉戰，賴清德要不要用同樣的標準檢視自己人？有沒有批評過他們一文半句？

「既然賴清德主席/副總統大膽點名我，我跟他的樑子算是結上了！」徐巧芯嗆聲：未來一年我會變身賴清德專家，而且不只研究他，還會研究他身邊的人和新潮流們。