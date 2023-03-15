戰力十足的國民黨台北市議員徐巧芯，日前因傳出藍營初選將納「大局條款」罕見掉下眼淚，不過近日她卻頻頻被誤會在哭，原來是因為過敏加上感冒，喉嚨不舒服的關係，才會連講話都有哭腔。

徐巧芯今（15）日在臉書表示，因為最近天氣變化非常大的關係，她身為過敏兒反應也非常明顯，加上她最近感冒的關係，連講話都有哭腔，狀況嚴重到連家人都誤會她在哭，但其實只是在吸鼻子而已。

「請大家不要誤會！」徐巧芯說，人生當中當然會有各種不公平與奇葩的事情，但她還是會很樂觀地勇往直前，認真度過每一天，「我會贏的！」