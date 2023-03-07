因為2020年的新冠疫情爆發，基隆港終於迎來疫情逐漸平息後的郵輪復航，7日上午麗晶七海郵輪「七海探索者號」及荷美郵輪「威士特丹」雙雙駛進基隆港，分別停泊在東岸碼頭及西岸碼頭。

基隆市政府觀光及城市行銷處副處長林文榮表示，七海探索者號搭載約600名高端消費旅客首航基隆，航線為曼谷－高雄－基隆－鹿兒島；至於威士特丹號郵輪，則是搭載約1700名旅客，航線為新加坡－高雄－基隆－沖繩。

基隆市政府也與台灣港務股份有限公司基隆港務分公司聯名推出3款「＃是時候了」紀念小物，以沙漏設計象徵郵輪旅遊走出新冠疫情陰霾，來基隆看郵輪民眾如欲購買，31日前可洽市府觀銷處或基隆港務分公司預約登記代訂。

為吸引郵輪旅客走訪基隆，市府7日將提供郵輪首航限量紀念小物給郵輪旅客，旅客憑搭乘郵輪證明，搭乘觀光巴士，即可於東、西岸郵輪旅客中心內觀光巴士服務台領取紀念小物。