台語歌手荒山亮（本名簡世亮）現年53歲，憑製作布袋戲音樂和演唱主角人物歌曲竄紅，代表作有〈英雄無名〉、〈煙消雲散〉、〈與我爭鋒〉等等，2012年獲金曲獎最佳台語男歌手獎；近日他被爆出性侵疑雲，女方本想息事寧人以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬後就無下文，兩人的對話記錄也遭到曝光。

爆料荒山亮性侵的A女表示不會唱歌也沒想靠著對方出唱片，在林口錄音室的行為並非自願，且當時有明確拒絕對方，卻被對方硬上，讓荒山亮掏100萬和解，也透露是因為女兒出事有難處，所以需要這筆錢，並強調如果荒山亮不付錢會爆料給媒體後提告，荒山亮則表示「我也很糗最近都沒錢了」，A女回應「至少一半吧！真困難才開口，很丟臉」，荒山亮對此表示連50萬都拿不出。

歌手荒山亮與女子對話記錄曝光。（圖／中天新聞YT）

歌手荒山亮表示沒錢。（圖／中天新聞YT）

根據《三立新聞網》報導，荒山亮說得先找人借錢，希望A女慢慢來，只轉了1萬台幣給她。A女爆料因為荒山亮買茶葉，所以她過去林口錄音室送貨，兩人當時有小酌，荒山亮提出可以把他當哥哥，並把喝醉的A女帶到房間，當天A女月經來，她指控荒山亮想硬來，A女明確拒絕不要，對方卻說「沒關係哥哥疼，會小力一點」，最後因為力氣懸殊遭到性侵。

對此荒山亮透過經紀人回應：「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。