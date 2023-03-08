33歲女星曾智希與陳志強的愛情開花結果，去年8月登記結婚，成為幸福明星夫妻檔，上月兩人還飛去日本滑雪，不忘PO照放閃。未料，昨（7日）深夜她無預警PO入院開刀的照片，許多演藝圈星友和粉絲都湧入祝福。

曾智希上月底剛從日本旅遊回台，上週還跟老公同框拍片，幫助Junior求婚成功林萱瑜，當時整體都無異狀；想不到7日晚間她突然在社群平台PO坐在病床上的自拍，寫道：「祝我手術順順利利。」並標註「素素的阿希」，只見曾智希身穿寬鬆的格子襯衫，用兩個髮夾固定住瀏海，露出素顏的臉蛋，雖然坐在病床上，但還是對著鏡頭露齒燦笑，精神狀態看起來不錯。

至於開刀的原因，曾智希沒多加說明，讓不少網友緊張地留言：「你怎麼了」、「是動什麼手術啊？」、「沒事吧希希，要快快好起來，加油，一定會非常非常順利的」、「手術順利.....雖然不清楚是啥手術」，藍勾勾星友鄭仲茵、林萱瑜、貝童彤、林書葶、李維維、鍾欣凌、李亮瑾、林昀希、張文綺、黃瑄、唐玲、李佩甄、詹姆士、簡立喆等人也留言祝福，看出曾智希在演藝圈的人緣極佳。