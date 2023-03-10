世界棒球經典賽今進行第3天賽事，中華隊遭遇陣中有多名大聯盟球星的義大利，資深球評曾文誠認為，中華隊首戰輸給巴拿馬，當務之急是調整自己；他也點出義大利一壘手Vinnie Pasquantino，必須嚴加看管。

中華隊預賽首戰以5比12不敵巴拿馬，9名投手共丟出9次四死球，年輕的陳冠偉、鄧愷威、曾峻岳，都沒有達到教練團預期，比賽中段爆炸，成了勝負分水嶺。根據《TSNA》報導，曾文誠表示，曾峻岳的控球不穩來自自身壓力，鄧愷威的「使用說明書」，也是教練團一大課題。

中華隊首戰打擊表現發揮不差，二壘手鄭宗哲、三壘手吳念庭都繳出3安猛打賞，後者更敲出中華隊首轟。但攻勢能否有效串連，甚至先馳得點，是短期盃賽中相當關鍵的一環；捕手的使用，以及王柏融的近況，考驗教練團調度。

曾文誠指出，義大利陣中有許多美職球員，這一場勢必會打得比巴拿馬更艱辛，他點出堪薩斯皇家隊新秀Vinnie Pasquantino，是中華隊最需要注意的打者。